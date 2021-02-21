Новое изобретение должно помочь в решении проблемы Санкт-Петербурга – большом количестве случаев гибели тюленей.

Нерпы Крошик и Шлиссик из «Фонда друзей балтийской нерпы», приняли участие в важном эксперименте, призванном помочь их собратьям. В Петербурге зафиксированно большое количество погибших тюленей, останки которых подолгу лежат на городски пляжах. Специалисты фонда предполагают что причиной могут послужить рыболовные сети, в которых запутываются животные.

Новая решетка не позволит тюленям заходить внутрь снастей и там погибать от недостатка кислорода. Стоит отметить, что некоторые рыбаки на Балтике и Ладоге сами создают и используют такие решетки, однако это редкие случаи.

Сотрудники фонда надеются ввести такие устройства в обиход и сделать обычными, однако перед ними стоит немало проблем. Подбор правильного размера решётки и порядка ее использования будет основной задачей на первом этапе исследований. В этом деле им будут помогать верные сотрудники фонда — нерпы Шлиссик и Крошик. Тем более они прекрасно соответствуют размерам кольчатой балтийской нерпы и юного серого тюлененка. Об этом рассказали в издании online47.