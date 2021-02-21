По словам ученых, нездоровая пища может вызвать депрессию и даже суицидальные настроения.

Специалисты рассказали, чем чревато злоупотребление фастфудом и прочей вредной едой. Об этом пишет Top Day News.

В первую очередь, такая пища угрожает физическому здоровью, провоцируя появление лишнего веса, диабета и проблем с сердцем. Однако к этому прибавляются и психические недуги в виде частых депрессий и появления суицидальных настроений. Третья опасность — это привыкание к подобной еде.