Фото: космонавт МКС сфотографировал ночной Санкт-Петербург

«Роскомос» опубликовал фотографию ночного Санкт-Петербурга, сделанную с МКС. Это редкий снимок, потому что для него нужны специфические условия.

Дело в том, что координаты Санкт-Петербурга не соответствуют траектории полета МКС. В последний раз сфотографировать город космонавтам станции удалось два года назад.

Сама МКС также видна с земли – в тот момент, когда отражается свет Солнца или Луны над точкой наблюдения. Для людей на земле станция выглядит как немерцающая звезда белого или красновато-оранжевого цвета.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что астероид размером со стадион приблизится к Земле 22 февраля.