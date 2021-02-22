Цыган просил попить, затем выпить, а потом украл телефон пенсионерки в Синявино

По информации ivbg.ru, 21 февраля около 13:30 в полицию Кировского района сообщили о грабеже на улице Садовой в поселке Синявино.

По словам 69-летней местной жительницы, к ней домой через незапертую дверь зашел молодой цыган и попросил попить воды. Затем он захотел выпить алкоголь. Пенсионерка отказала. Тогда он выхватил у нее из рук смартфон Xiaomi и скрылся на черной «Ниве».

Материальный ущерб пострадавшей составил 10 тысяч рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жителя Коммунара подозревают в изнасиловании 16-летней девочки.