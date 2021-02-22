Жителя Коммунара подозревают в изнасиловании 16-летней девочки

По информации ivbg.ru, 21 февраля, в 09:23 в полицию Гатчинского района обратилась 12-летняя ученица шестого класса. Она сообщила об изнасиловании ее 16-летней сестры.

Полиция установила, что 40-летняя мать пострадавшей в 06:40 ушла на работу. Около 09:00 в квартиру позвонил незнакомец и представился сотрудником ТСЖ, которому нужно проверить утечку газа.

Когда его впустили в квартиру, он достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, изнасиловал 16-летнюю девочку. Подозреваемого оперативно задержали – им оказался 39-летний житель Коммунара Владимир Р. Ранее он уже был судим за ограбления.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что кабельщик из Коммунара не только насиловал, но и вырвал жертве внутренние органы.