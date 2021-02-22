Умер Заслуженный артист России и актер театра «На Литейном» Александр Жданов

На 71 году ушел из жизни Заслуженный артист Российской Федерации и актер театра «На Литейном» Александр Михайлович Жданов.

Александр Михайлович работал в театре «На Литейном» с 1976 года. За это время он сыграл более 40 ролей в различных постановках и кинокартинах. Среди киноролей актера: «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Старшина».

«Его уход – глубокая рана для всего коллектива театра. Нам будет очень не хватать его энергии, юмора, улыбки и удивительных рассказов», – написал коллектив театра «На Литейном»

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