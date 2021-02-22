Ситуация на ипотечном рынке России стабильная, несмотря на негативные сигналы

Как сообщают РИА «Новости», ипотечный рынок в России, несмотря на некоторые негативные сигналы, находится в стабильном состоянии.

Среди негативных примеров – рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица. Объем просроченных кредитов составляет 1%, но эта цифра не считается опасной. Тревожным является показатель в 10-12%.

ЦБ РФ отслеживает правила кредитования, чтобы предотвратить высокорисковую ипотеку. Действия правительства и Банка России позволят избежать негативного сценария на ипотечном рынке.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что предлагаемая работодателями зарплата в Ленобласти меньше среднероссийской на 9%.