Предлагаемая работодателями зарплата в Ленобласти меньше среднероссийской на 9%

Аналитики hh.ru изучили более 10 тысяч вакансий в Ленобласти, открытых с начала 2021 года.

В январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года количество вакансий выросло на 40%. Средняя предлагаемая заработная плата в Ленинградской области составляет около 42 000 рублей – на 9% меньше, чем по России.

В список вакансий в регионе с заработной платой от 100 000 рублей, на которые можно устроиться прямо сейчас, вошли:

Заместитель Главного инженера (по капитальному строительству и ремонту) до 220 000 руб. до вычета НДФЛ

Директор по производству от 150 000 до 200 000 руб. на руки

Обвальщик мяса от 120 000 до 160 000 руб. на руки

Ведущий технолог (рыбное производство) от 100 000 руб. на руки

Заместитель главного инженера по ремонту и эксплуатации производственного оборудования от 110 000 руб. до вычета НДФЛ

Примечательно, что по сравнению с началом 2020 года наблюдается активный рост вакансий в одной из самых пострадавших сфер из-за COVID-19 – в гостинично-ресторанной отрасли.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что завод во Всеволожске будет ежегодно производить 4,5 тысяч тонн кофе.