Предлагаемая работодателями зарплата в Ленобласти меньше среднероссийской на 9%

Аналитики hh.ru изучили более 10 тысяч вакансий в Ленобласти, открытых с начала 2021 года.
В январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года количество вакансий выросло на 40%. Средняя предлагаемая заработная плата в Ленинградской области составляет около 42 000 рублей – на 9% меньше, чем по России.
В список вакансий в регионе с заработной платой от 100 000 рублей, на которые можно устроиться прямо сейчас, вошли:
- Заместитель Главного инженера (по капитальному строительству и ремонту) до 220 000 руб. до вычета НДФЛ
- Директор по производству от 150 000 до 200 000 руб. на руки
- Обвальщик мяса от 120 000 до 160 000 руб. на руки
- Ведущий технолог (рыбное производство) от 100 000 руб. на руки
- Заместитель главного инженера по ремонту и эксплуатации производственного оборудования от 110 000 руб. до вычета НДФЛ
Примечательно, что по сравнению с началом 2020 года наблюдается активный рост вакансий в одной из самых пострадавших сфер из-за COVID-19 – в гостинично-ресторанной отрасли.
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