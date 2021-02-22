Коммунальщики сутки напролет борются со снегом в Сосновом Бору

Уборка идет без остановки с 21 февраля – почти сутки. В работе задействованы 50 сотрудников «Спецавтотранс» и 14 спецмашин.

В течение ночи на улицах Соснового Бора работали пять спецмашин и несколько бригад. Сейчас арендован дополнительный транспорт для вывоза снега. При этом работа затрудняется припаркованными во дворах автомобилями.

«Сегодня выходной день, во дворах много автомобилей. Несмотря на это управляющие компании и «Спецавтотранс» стараются работать слажено и оперативно», – сообщил замглавы администрации Александр Иванов

Управляющие компании отчитываются о проделанной работе в комитет ЖКХ.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что на контейнерных площадках в Луге установили информационные таблички.