Перминов поучаствовал в обсуждении ситуации с COVID-19 в конференции Балтийского моря

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов принял участие в заседании постоянного комитета Парламентской конференции Балтийского моря, которое состоялось 22 февраля.

В ходе заседания представитель ВОЗ подтвердила готовность обеспечить вакциной от COVID-19 людей из группы риска в рамках проекта COVAX. Цель этого проекта – обеспечение лекарством всех стран, независимо от их благосостояния.

Европейский дивизион ВОЗ планирует приобрести вакцины и проводить бесплатную вакцинацию педагогов, военных, врачей и других граждан из группы риска по всему миру. По данным организации, это позволит привить около 20% всего населения Земли.

По данным редакции ivbg.ru, сегодня в мире уже существует семь вакцин от COVID-19 в Разных странах. Еще 200 – в разработке.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как две женщины оделись старушками, чтобы привиться от COVID-19 в США.