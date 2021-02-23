Ограничение числа покупателей в крупных магазинах сняли в Карелии – глава республики

Ограничение численности покупателей в крупных магазинах снято в Карелии в рамках смягчения мер по коронавирусу, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
По словам главы Карелии, также отменяется предварительная запись посетителей парикмахерских, салонов красоты и других предприятий сферы услуг. Общее количество участников торжественных церемоний бракосочетания увеличено с 20 до 30 человек (включая молодоженов), а число участников церемоний погребения не ограничено.
Также снимаются ограничения по количеству сотрудников тех или иных предприятий, которые могут находится в одном помещении одновременно, в том числе и во время очных совещаний и планерок.
Как добавил глава Карелии, в рамках смягчения мер по COVID-19 в регионе отменяются ограничения на поездки людей старше 65 лет в общественном транспорте.
По его словам, послабления стали возможны благодаря «стабильному снижению заболеваемости коронавирусом в целом в республике и сокращению количества вновь выявляемых случаев в Петрозаводске».