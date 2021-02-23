Ограничение числа покупателей в крупных магазинах сняли в Карелии – глава республики

Ограничение численности покупателей в крупных магазинах снято в Карелии в рамках смягчения мер по коронавирусу, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Ограничения по численности покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах, теперь касаются только торговых точек площадью менее 200 квадратных метров. В них может находиться не более одного посетителя на 10 квадратных метров», — написал он в субботу на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы Карелии, также отменяется предварительная запись посетителей парикмахерских, салонов красоты и других предприятий сферы услуг. Общее количество участников торжественных церемоний бракосочетания увеличено с 20 до 30 человек (включая молодоженов), а число участников церемоний погребения не ограничено.

Также снимаются ограничения по количеству сотрудников тех или иных предприятий, которые могут находится в одном помещении одновременно, в том числе и во время очных совещаний и планерок.

«При этом работники должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски», — отметил Парфенчиков.

Как добавил глава Карелии, в рамках смягчения мер по COVID-19 в регионе отменяются ограничения на поездки людей старше 65 лет в общественном транспорте.

«При этом, поскольку пожилые люди все равно остаются в группе риска, пока сохраняются ограничения по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 по-прежнему могут только с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. Это касается городов и районных центров республики», — уточнил Парфенчиков.

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По его словам, послабления стали возможны благодаря «стабильному снижению заболеваемости коронавирусом в целом в республике и сокращению количества вновь выявляемых случаев в Петрозаводске».