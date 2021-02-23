Коммунальные службы Санкт-Петербурга готовятся к очередному снегопаду

Дорожные предприятия комитета по благоустройству Санкт-Петербурга готовятся к очередному снегопаду, сообщает пресс-служба комитета.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня 23 февраля вновь ожидается сильный снег и метель. Высота снежного покрова может достичь 10 сантиметров, местами — 13 сантиметров.

«Учитывая прогноз, дорожные предприятия комитета по благоустройству готовятся к превентивной обработке проезжей части и тротуаров. Особое внимание будет уделяться состоянию набережных, путепроводов, пешеходных переходов», — говорится в сообщении.

Руководителям садово-парковых предприятий поручено обеспечить своевременную обработку противогололедными материалами пешеходных дорожек и площадок в садах, скверах и парках, организовать работу аварийных бригад.

Также поручено усилить работу по вывозу снега на снегоприемные и снегоплавильные пункты.

В понедельник днем улицы Санкт-Петербурга чистили 1300 уборочных машин и 1152 дворника, в садах и парках работали еще 93 единицы техники и 340 специалистов.

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Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 февраля в Санкт-Петербурге начался снегопад. К утру воскресенья высота снежного покрова достигла 9 сантиметров, к полудню — более 15 сантиметров снега. В ночь на понедельник в северной столице выпало еще 9 сантиметров снега.