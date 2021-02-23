В Вырице после пожара найдено сильно обгоревшее человеческое тело

Пожар произошел в двухэтажном доме в Гатчинском районе Ленобласти.
По информации экстренных служб, квартира горела в двухэтажном доме на Софийской улице в посёлке Вырица.
Прибывшие на место происшествия восемь человек и две единицы техники вывели из дома женщину и ликвидировали возгорание.
Отмечается, что под завалами было найдено сильно обгоревшее тело. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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15.02.2021 196