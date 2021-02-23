В Вырице после пожара найдено сильно обгоревшее человеческое тело

Пожар произошел в двухэтажном доме в Гатчинском районе Ленобласти.

По информации экстренных служб, квартира горела в двухэтажном доме на Софийской улице в посёлке Вырица.

Прибывшие на место происшествия восемь человек и две единицы техники вывели из дома женщину и ликвидировали возгорание.

Отмечается, что под завалами было найдено сильно обгоревшее тело. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.