Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 180 новых зараженных 23 февраля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 180 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 35 266, выздоровели — 31 199.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+2), Ефимовский (+3).

Волосовский район: Волосово (+4), Бегуницы (+2), Извара (+1), Терпилицы (+1), Клопицы (+1), Красный Луч (+1).

Волховский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+10), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+5), Осельки (+1), Старая (+3), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+2), Агалатово (+2), им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Порошкино (+1), Касимово (+2), Керро (+2), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+8), Глебычево (+3), Селезнево (+1), Приморск (+13), Ленинское (+1), Ермилово (+1), Новинка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+15), Тайцы (+2), Никольское (+4), Меньково (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Нижняя (+1), Котельниково (+1).

Кингисеппский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Киришский район: Кириши (+3).

Кировский район: Кировск (+4), Приладожский (+1).

Лодейнопольский район: Шархиничи (Алёховщинское с/п) (+1), Андреевщина (+1), Ветхое Село (+1).

Ломоносовский район: Ломоносов (+1).

Лужский район: Луга (+13), Володарское (+1).

Подпорожский район: Винницы (+5), Подпорожье (+1).

Приозерский район: Саперное (+2), Кузнечное (+1), Мичуринское (+8), Тракторное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+9), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+2), Шугозеро (+1).

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1), Ульяновка (+1), Красный Бор (+1).