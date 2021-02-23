Художник Покрас Лампас может войти в совет по культуре Санкт-Петербурга – власти

Состав совета по культуре при губернаторе Санкт-Петербурга будет обновлен, а него может войти известный художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков), сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Мы сейчас обновляем состав совета по культуре и экспортные советы. Это будут люди, связанные с Санкт-Петербургом и культурой Санкт-Петербурга, которых все знают, к чьим мнениям прислушиваются. Не думаю, что такие фигуры, как Лев Додин, Валерий Гергиев, Андрей Могучий, стоит выносить на онлайн-голосование. И Покрас Лампаса тоже, конечно, пригласим», — сказал Пиотровский во время эфира на площадке Clubhouse, отвечая на вопрос о влиянии молодежных течений на культуру города.

Пиотровский добавил, что модернизация существующего совета по культуре при губернаторе идет уже сейчас.

«В обновленном составе он соберется уже после снятия коронавирусных ограничений и первый вопрос, который мы рассмотрим, — это утверждение концепции развития культуры Санкт-Петербурга», — добавил вице-губернатор.

Сам Покрас Лампас сообщил, что до этого времени общался с представителями комитета по культуре Санкт-Петербурга только в рамках экспертной деятельности, без конкретных совместных проектов.

«У меня была идея в прошлом году сделать проект, который бы соединил разные районы города в одном стиле. Из-за коронавирусных ограничений его пришлось отложить. Сейчас я работаю с творческой группой-урбанистов, возможно, мы вернемся к этому проекту в этом году, и я вынесу его на экспертную комиссию», — сказал он.

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Совет по культуре и искусству при губернаторе Санкт-Петербурга был создан в 2011 году. Согласно положению о совете, его задачами является информирование губернатора Санкт-Петербурга о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, выработки предложений по актуальным вопросам в области культуры и искусства.