В Санкт-Петербурге может появиться программа обновления городских парков — вице-губернатор

Власти Санкт-Петербурга могут разработать программу по обновлению городских парков, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Есть идея по созданию программы обновления парков. Среди директоров есть такие активные люди как директор по развитию Приморского парка Ульяна Ким, у нее есть идея как сделать Приморский парк», — сообщил во время эфира на площадке Clubhouse Борис Пиотровский.

Он заметил, что развитие городских парков относится к полномочиям комитета по благоустройству, но работа по их обновлению будет вестись совместно с комитетом по культуре.

«Планов довольно много, сейчас они сконцентрированы вокруг Приморского парка», — резюмировал Пиотровский.

Парк Победы на Крестовском острове был открыт в честь морских побед, одержанных СССР в Великой Отечественной войне. Парк располагается в западной части Крестовского острова. Он был заложен 7 октября 1945 года во время всенародного субботника.