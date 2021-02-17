Дизайн-код Мурино и парк в Киришах вошли в число лучших по миру

Оба проекта вошли в сборник «Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды»

«Атлас» подготовили эксперты Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ). Всего в сборнике 50 решений из 38 городов, включая кейсы из Австрии, Бразилии, Канады, Мексики и Шотландии, которые показывают, как именно возможно вовлекать жителей в проектирование городских пространств. Аналогов сборнику в России нет, он доступен по ссылке.

Напомним, что проект благоустройства парка «Прибрежный» в Киришах уже выиграл федеральный грант. «Дизайн-код городской среды Мурино» это проект по созданию единого городского пространства: единые требования к размещению информационных вывесок и рекламных конструкций, внешнему виду указателей остановок, киосков, городской навигации и т. д. Дизайн-код окончательно будет разработан до конца 2021 года.

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Напомним, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.