Клуб «Ночные волки» провел зимний мотопробег по рубежу обороны Ленинграда

В День защитника отечества прошел мотопробег от посёлка имени Морозова до Невской Дубровки.
Сообщается, что мотопробег стартовал у мемориала «Стальной путь» возле железнодорожной станции «Петрокрепость».
Участники акции возложили цветы и почтили память героев, в суровые годы обороны Ленинграда трудившихся на Дороге жизни.
Отмечается, что общая длина маршрута Волков составила 30 километров.
Также участники мотопробега сообщили, что в этом году они посвятили зимний мотопробег ветерану Игнату Артеменко и всем павшим и еще живым героям в его лице.
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02.07.2019 749