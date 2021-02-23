Клуб «Ночные волки» провел зимний мотопробег по рубежу обороны Ленинграда

В День защитника отечества прошел мотопробег от посёлка имени Морозова до Невской Дубровки.

Сообщается, что мотопробег стартовал у мемориала «Стальной путь» возле железнодорожной станции «Петрокрепость».

Участники акции возложили цветы и почтили память героев, в суровые годы обороны Ленинграда трудившихся на Дороге жизни.

Отмечается, что общая длина маршрута Волков составила 30 километров.

Также участники мотопробега сообщили, что в этом году они посвятили зимний мотопробег ветерану Игнату Артеменко и всем павшим и еще живым героям в его лице.