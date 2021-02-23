Метеоролог рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в начале марта

Метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в начале марта.

«В первый день календарной весны, по предварительному прогнозу, Санкт-Петербург ждёт очередной малоактивный циклон. Он принесёт в регион новую порцию осадков и поднимет температуру в зону оттепелей — 0…+2 °С — 1 и 2 марта», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, будет слабый мокрый снег с моросью. Также возможны сильные гололёдные явления ночью и утром.

«Потом в Санкт-Петербург вернутся морозы, и отметку в -15 °С по ночам жители города на Неве увидят в первой декаде марта», — добавил Леус.