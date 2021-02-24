В Омске из-за метели задержаны пять рейсов в Москву и один в Санкт-Петербург

Рейсы из Омска в Москву и Санкт-Петербург задержаны в связи с метеоусловиями, сообщается на сайте Омского аэропорта имени Карбышева.

По данным раздела «Пассажирам» на сайте Омского аэропорта имени Карбышева, на 10.30 по местному времени (7.30 МСК) задержаны пять рейсов из Омска в Москву и один в Санкт-Петербург авиакомпаний «Победа», «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии».

«Рейс… задерживается вылетом из омского аэропорта… (в связи с — ред.) поздним прибытием самолета под рейс по метеоусловиям Омска», — сообщается в разделе на сайте аэропорта напротив каждого из задержанных рейсов.

Задержка рейсов составляет минимум 4 часа, вылет большинства рейсов прогнозируется ближе к обеду, с 12.35 до 14.35 по местному времени в зависимости от рейса. В справочной аэропорта сообщили, что самолёты, которые должны были прибыть под рейсы в Омск, перенаправили в аэропорт Новосибирска.

Вам будет интересно Самолет из Петербурга в Москву не может улететь из-за пассажира, отрицающего существование Covid-19 В аэропорте Пулково рейс по направлению Санкт-Петербург- Москва уже как 40 минут не может вылететь. Причиной задержки стал пассажир, отказавшийся... 06.02.2021 525

Порывы ветра в Омске в среду 24 февраля достигают 21 метра в секунду при температуре -15 градусов мороза и непрерывном снегопаде, сообщается на сайте Гидрометцентра. Снегопад в Омской области может продлиться до 19.00 по местному времени, ветер — до 21.00 местного времени, отмечается в прогностической карте предупреждений по СФО.