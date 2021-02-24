Кабмин России упростил банкам доступ к программе «Семейная ипотека»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому еще больше банков в России смогут выдавать льготные кредиты для покупки жилья по программе «Семейная ипотека», сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что раньше участниками программы могли стать только кредитные организации, которые успели подать заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы. Кроме того, перераспределение финансирования также проходило внутри круга первоначальных участников.
В пресс-службе напомнили, что программу «Семейная ипотека» запустили в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. Согласно условиям программы, заемщикам гарантируется ставка по кредиту на покупку дома или квартиры не более 6%. Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Помимо этого, кредиты по программе доступны семьям с одним ребенком с инвалидностью.
Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, для других территорий – 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство, добавляется в сообщении.