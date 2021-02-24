1 600 кубометров снега вывезли за выходные с КАД

Только за последние сутки на КАД высыпали 24 тонны соли и 489 кубометров песко-соляной смеси, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Были задействованы порядка 50 спецмашин и 92 рабочих. За три дня выходных с КАД вывезли 1600 кубометров снега. Последствия непогоды на федеральных трассах устраняли 618 рабочих, около 300 спецмашин. На обработку потрачено 1 150,3 тонны песко-соляной смеси и 352,6 тонны соли. Работы продолжаются.

Начиная с 24 февраля в Ленинградской области ожидаются «температурные качели» – перепады температуры от +2 °C до -4 °C и мокрый снег с дождем. В связи с этим водителей просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Для автомобилистов работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что МЧС предупреждает о порывистом ветре, гололеде и метели в Ленинградской области.