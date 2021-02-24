Из военной части в Каменке сбежал контрактник

Военнослужащий по контракту сбежал из части в Выборгском районе Ленобласти, ранее он говорил, что хочет уехать из России.
19 февраля 25-летний уроженец Астраханской области, служивший по контракту в поселке Каменка Ленобласти, самовольно ушел из военной части. Предположительно, он может направляться на Украину, сообщает “Интерфакс”. 23 февраля к поискам подключилась полиция.
Согласно последней геолокации военнослужащего на телефоне, он добрался до поселка Чушка Краснодарского края. Этот населенный пункт расположен на восточном берегу Керченского пролива.
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24.02.2021 78