Полиция нашла плантацию конопли у петербуржца, пугавшего людей мачете

Сотрудники полиции нашли плантацию конопли у мужчины, который был задержан в наркотическом опьянении с мачете в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
По данным пресс-службы, 21 февраля около 2 часов дня в полицию Фрунзенского района очевидцы сообщили, что во дворе дома 11 на проспекте Славы мужчина в неадекватном состоянии ходит с мачете. Он был задержан.
При личном досмотре у владельца мачете нашли банку с марихуаной массой около 20 граммов.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК России «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» (максимальная санкция — два года лишения свободы) и части 1 статьи 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств» (максимальная санкция — три года лишения свободы). Мужчина находится под подпиской о невыезде.