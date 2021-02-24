Полиция нашла плантацию конопли у петербуржца, пугавшего людей мачете

Сотрудники полиции нашли плантацию конопли у мужчины, который был задержан в наркотическом опьянении с мачете в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Житель Фрунзенского района, который был задержан в состоянии наркотического опьянения с мачете, подозревается в культивировании и хранении растительных наркотиков», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 21 февраля около 2 часов дня в полицию Фрунзенского района очевидцы сообщили, что во дворе дома 11 на проспекте Славы мужчина в неадекватном состоянии ходит с мачете. Он был задержан.

«При этом гражданин при опросе сразу же рассказал полицейским, что в своей квартире выращивает наркотики. В ходе осмотра его квартиры, действительно, полицейские обнаружили и изъяли 26 горшков с растениями конопли. Также изъято два арбалета со стрелами и трубка со следами горения, предположительно, для употребления наркотиков», — говорится в сообщении.

При личном досмотре у владельца мачете нашли банку с марихуаной массой около 20 граммов.

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