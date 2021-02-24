Молодые люди продавали наркотики через магазин в даркнете посредством закладок. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 20 февраля у дома №14 по Дунайскому проспекту сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Chevrolet Lacetti, в котором находились двое 24-летних мужчин. Во время личного досмотра у одного из них нашли 15 свертков с синтетическим наркотиком. В машине нашли еще три свертка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Выяснилось, что один из задержанных был организатором и администратором интернет-магазина, а его приятель работал закладчиком. Полицейские также установили координаты семи тайников во Всеволожском районе Ленобласти.

Организатор арестован, а второго отпустили под подписку о невыезде.