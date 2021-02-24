За 2020 год компания «ЛОЭСК» обеспечила минимальный уровень потерь электроэнергии в Ленобласти

Всего за год удалось сэкономить 11 млн кВтч.
По информации АО «ЛОЭСК» за прошедший год потери в сетях компании на территории Ленинградской области составили 11,02 %.
В компании отметили, что на сэкономленную энергию удалось был обеспечить работу, например, пятнадцати образовательных организаций (дошкольного или среднего общего образования) на территории Ленобласти.
Также АО «ЛОЭСК» сообщили, что на территории региона были установлены около 4-х тысяч умных счетчиков.
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