Жители Ленобласти сами выбрали территории для благоустройства

Центр компетенций обнародовал итоги онлайн-голосования, которое проходило в Ленинградской области в период с 15 января по 15 февраля. В нем приняли участие 31911 жителей региона.
По итогам голосования отобраны 113 приоритетных территорий для благоустройства. Среди них:
- сквер в Бокситогорске;
- набережная в Пикалево;
- парк в Волхове;
- улица Шувалова в Мурино;
- Батарейная гора в Выборге;
- набережная Ижоры в Коммунаре;
- яблоневый сад в Киришах;
- набережная в Луге.
Все они примут участие в отборе на предоставление субсидии по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство будет проводиться с учетом мнения местных жителей.
Также для 27 городов Ленинградской области с численностью населения от 10000 человек разработают по два дизайн-проекта. За них можно будет проголосовать в период с 26 апреля по 30 мая на 47.gorodsreda.ru.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что подведены первые итоги раздельного сбора мусора в Сланцах.