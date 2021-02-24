Жители Ленобласти сами выбрали территории для благоустройства

Центр компетенций обнародовал итоги онлайн-голосования, которое проходило в Ленинградской области в период с 15 января по 15 февраля. В нем приняли участие 31911 жителей региона.

По итогам голосования отобраны 113 приоритетных территорий для благоустройства. Среди них:

сквер в Бокситогорске;

набережная в Пикалево;

парк в Волхове;

улица Шувалова в Мурино;

Батарейная гора в Выборге;

набережная Ижоры в Коммунаре;

яблоневый сад в Киришах;

набережная в Луге.

Все они примут участие в отборе на предоставление субсидии по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство будет проводиться с учетом мнения местных жителей.

Также для 27 городов Ленинградской области с численностью населения от 10000 человек разработают по два дизайн-проекта. За них можно будет проголосовать в период с 26 апреля по 30 мая на 47.gorodsreda.ru.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что подведены первые итоги раздельного сбора мусора в Сланцах.