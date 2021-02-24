В Выборге задержали женщину, подозреваемую в нападении с ножом на мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали на улице Гагарина в Выборге женщину, которая по описанию схожа с правонарушительницей.

Как считают правоохранители, именно ныне задержанная еще 18 февраля нанесла удар ножом мужчине, а затем сбежала с места происшествия. Преступление совершено в квартире дома на улице Героев.

Росгвардейцы передали задержанную в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что трое неизвестных нашли пушку времен Российской империи возле Подборовья.