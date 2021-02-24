Около 300 кг санкционных сыра, колбас и масла изъяты для уничтожения возле Приозерска

В ходе постконтроля таможенники обнаружили около 300 килограммов санкционной продукции недалеко от Приозерска.

При осмотре ярмарочного павильона в поселке Приозерского района найдены 243 килограмма сыра, 37 килограммов масла и девять килограммов колбасных изделий.

Санкционная продукция доставлена из нескольких стран Евросоюза. Товары изъяты на склад временного хранения для последующего уничтожения.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что трое неизвестных нашли пушку времен Российской империи возле Подборовья.