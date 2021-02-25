В Ленобласти запретят продавать подросткам зажигалки и баллоны с газом

ЗакС Ленобласти во втором и третьем чтениях приняло закон о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок и баллонов с газом.

За продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, физическим и должностным лицам грозит штраф до 3 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – до 10 тысяч, юридическим лицам – до 30 тысяч. Ожидается, что законопроект вступит в силу до конца марта 2021 года.

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Таким образом депутаты намерены бороться со сниффингом — формой токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается вдыханием паров химических соединений используемого в бытовых приборах.