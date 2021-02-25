В Санкт-Петербурге обнаружили трехметровую стену из грязного снега

Автор: Александр Селиванов
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Огромная стена снега была обнаружена на Петроградской набережной.

По информации издания «Невские Новости», жителей Санкт-Петербурга возмутила снежная стена вдоль Петроградской набережной.

По утверждению очевидцев, в некоторых местах высота снежной стены достигает трех метров.

Snegy
Источник: t.me/nevnov

Коммунальные службы сообщили, что это место официально используется для временного размещения снега.

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24.02.2021 94
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