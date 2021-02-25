В Санкт-Петербурге обнаружили трехметровую стену из грязного снега

Огромная стена снега была обнаружена на Петроградской набережной.
По информации издания «Невские Новости», жителей Санкт-Петербурга возмутила снежная стена вдоль Петроградской набережной.
По утверждению очевидцев, в некоторых местах высота снежной стены достигает трех метров.
Коммунальные службы сообщили, что это место официально используется для временного размещения снега.
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24.02.2021 94