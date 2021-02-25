В Ленобласти чаще всего встречаются фальшивые пятитысячные купюры

Всего за 2020 год в Ленобласти было обнаружено и выведено из обращения 452 фальшивые банкноты Банка России, а также девять банкнот иностранных государств.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные купюры — на них пришлось почти 88% выявленных фальшивок. На втором месте — банкноты номиналом 1 000 рублей, за год обнаружено 45 таких банкнот — 10%. Оставшиеся фальшивки пришлись на банкноты более низких номиналов.

“У банкнот есть защитные признаки, которые можно проверить без специального оборудования, на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения. Лучше всего проверять не менее трех признаков подлинности, уделяя особое внимание банкнотам крупных номиналов”, — сообщили в пресс-службе Банка России.