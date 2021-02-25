Почти 15 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Почти 15 тысяч жителей Псковской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса, сообщают региональные власти.

«На данный момент в Псковской области от коронавируса привилось уже 14 820 человек. Из них полностью прошли вакцинацию 3534 человека», — говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.

Как отмечают областные власти, в регион поступила новая партия вакцины в количестве 2,6 тысячи доз, которая распределена по 27 прививочным пунктам.

По данным оперштаба региона, к четвергу в Псковской области подтвержден 31 731 случай коронавируса, прирост за сутки – 72 случая. Выздоровели 20 740 человек, скончались 168.