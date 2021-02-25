Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 откроются в Ленобласти

Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 откроются в Ленинградской области, их общее число достигнет 40, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В Ленинградской области с 26 февраля открываются 11 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Таким образом, в регионе будет работать 40 точек, где можно сделать прививку от коронавируса», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы на 24 февраля, прививку от коронавируса сделали уже более 30 тысяч жителей Ленинградской области. Привиты более 2 тысяч медработников, 1,6 тысячи педагогов, 558 соцработников и 409 сотрудников силовых структур.