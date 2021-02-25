Из магазина на Кирочной улице в Петербурге похитили бронзовый бюст рэпера Моргенштерна. Похититель попал на камеру.

Бюст ценой в 500 тыс. рублей не простоял в заведении и недели. В Четверг, 25 февраля, неизвестный в капюшоне и маске попал на камеры наблюдения в торговом зале. Он отвлек продавщицу разговорами, после чего та ушла на склад. Избавившись от лишних глаз, мужчина стремительно схватил бюст Моргенштерна и скрылся с места преступления.

Напоминаем, что Блогер Илья Плавник увековечил российского рэп-исполнителя Моргенштерна 20 февраля. Об этом рассказали Невские новости.