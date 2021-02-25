Временный госпиталь в «Ленэкспо» для пациентов с COVID-19 прекратил работу – власти

Временный госпиталь, развернутый в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе в «Ленэкспо» для лечения пациентов с COVID, прекратил работу в связи со снижением числа заболевших, сообщает городской комитет по здравоохранению.

«В связи со снижением количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 последний работающий павильон 5 в «Ленэкспо» на 295 коек прекратил работу. Сегодня там началась заключительная дезинфекция», — сообщает комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Персонал из временного госпиталя в «Ленэкспо» вернулся на работу на основные площадки Госпиталя для ветеранов войн на Народной и Старорусской улицах.

Отмечается, что все койки в павильонах в «Ленэкспо», ранее переоборудованных под прием пациентов с коронавирусом, переведены в резерв.

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Ранее сообщалось, что к концу декабря 2020 года в «Ленэкспо» было развернуто около 2,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19 (павильоны №1, 2, 3, 5, 7 и 8).