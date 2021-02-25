Чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом 5000 рублей — это 88% от числа всех фальшивок.

Пресс служба Банка России по Ленинградской области рассказала о том, какие купюры чаще всего подделываются мошенниками и как выявить подделки. По его словам, чаще всех фальшивок, встречаются подделки номиналом 5000 рублей (88% от числа всех фальшивок). На втором месте подделки номиналом 1000 рублей (10% от числа всех фальшивок).

На банкнотах есть специальные защитные признаки, которые сможет определить любой человек просто на ощупь или изменяя угол зрения. Особое внимание следует уделить банкнотам крупных номиналов. Также вы можете воспользоваться специальным приложением «Банкноты Банка России», которое позволяет научиться определять защитные признаки банкнот. Об этом рассказал управляющий отделением по Ленинградской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Григорьев, сообщили в 47 news.