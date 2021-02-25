Эксперт рассказал, какие районы Петербурга затопит из-за потепления

Неожиданное потепление и, как следствие, таяние снега в Санкт-Петербурге в четверг, 25 февраля обернулось катастрофой для дорожных служб и петербуржцев. Город оказался не готов к таким переменам погоды.

Фото: портал "Невские новости" Фото: портал "Невские новости" Фото: портал "Невские новости"

Портал «Невские новости» поговорили с региональным координатором федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Петербурге Владиславом Воронковым и выяснили, жителям каких районов будет сложнее всего ездить и ходить по делам.

«Система водоснабжения и водоотведения в городе довольно сложная и протяженная. В нее входят не только домовые коммуникации, но и ливневые канализации. Общая протяженность системы порядка десяти тысяч километров. В нынешних погодных условиях система ливневок должна справиться. Правда, в некоторых районах города могут быть небольшие подтопления», — рассказал эксперт.

Так, в Приморском районе ситуация может осложниться из-за рельефа местности, а в Центральном — из-за старых коммуникаций.