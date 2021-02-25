Киркоров задолжал приставам порядка 70 миллионов рублей

Известный артист Филипп Киркоров согласно данным базы Федеральной службы судебных приставов задолжал порядка 70 млн рублей. Почти весь долг накопился по неуплате кредитов.

Согласно данным Москва.ру, которые ссылаются на службу ФССП, певец задолжал около 69 млн по кредитам, дорожным штрафам и оплате парковки в Москве.

Отметим, что в мае 2020 года Таганский суд Москвы обязал Филиппа Киркорова выплатить порядка 2,2 миллиона рублей предпринимателю, который оказывал артисту услуги по ремонту его недвижимости.