Опубликовано видео ночной перестрелки в кафе Шлиссельбурга

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в ночь на 26 февраля в одном из кафе в Шлиссельбурге произошла перестрелка.

На видео, опубликованное пабликом “Мэш на Мойке”, видно, что по залу расхаживает мужчина с автоматом, ведутся споры. Затем неожиданно один гость опрокинул стол и началась стрельба.

В результате перестрелки 39-летний уроженец Азербайджана получил несколько огнестрельных ранений. На видео видно, что он упал на стул и пополз к выходу, по пути в больницу мужчина умер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и незаконный оборот оружия. На месте работает следком Ленобласти.