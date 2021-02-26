Обвиняемая в убийстве супруга-рэпера Марина Кохал оставлена под стражей до конца апреля

Смольнинский районный суд продлил Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), срок содержания под стражей до конца апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Смольнинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30.04.2021», — говорится в сообщении.

Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы меру.

По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».

Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца и потом несколько раз продлевали срок ареста.

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В октябре была задержана для допроса мать Марины Кохал Елена, а внук, который находился в это время с ней, изъят органами опеки. После обследования в больнице он был определен в учреждение для детей-сирот.