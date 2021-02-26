Осужденные из колонии в Форносово вылепили из снега флаг России

В исправительной колонии №4 УФСИН в Форносово Тосненского района Ленобласти осужденные вылепили из снега флаг России.

И запечатлели на нем года в ознаменование побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России. На флаге видны даты — 1945, 1812, 1380, 1242 года и другие.

В пресс-службе ведомства рассказали, что осужденные заранее разработали макеты будущей скульптуры, изготовили каркас и ждали когда выпадет достаточно снега, чтобы приступить к работе. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.