Ремесленники из Ленобласти покажут свои лучшие работы в Москве

Свои работы мастера представят с 3 по 7 марта 2021 года в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

Девять мастеров представят резные и токарные изделия, корзины и сувениры из лозы, одежду ручной работы и головные уборы, кружевные изделия, а также украшения, кованные сувениры и другую продукцию.

Участие ленинградских мастеров на выставках «Ладья» традиционно и поддерживается Правительством Ленобласти. Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти оплачивает 95% от стоимости размещения на выставке.

Достойно представляя регион, предприниматели получают возможность не только привлечь внимание к своему творчеству и традициям, но и обменяться бесценным опытом с «коллегами по цеху», приобрести новые контакты для делового сотрудничества.

Вам будет интересно Ремесленники из Ленобласти привезли из Москвы кубок Кубок «Лучшее продвижение региона в России» вручен делегации из Ленобласти организаторами Международной специализированной выставки «ПОДАРКИ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. ОСЕНЬ 2019» 12 предпринимателей... 20.09.2019 2895

Как уже ранее писал ivbg.ru, «Свирское кружево» в 2019 году заняло первое место среди производителей народных промыслов 47 региона. А волховская Неваляшка с нежной ручной волховской росписью стала лучшим сувениром-игрушкой России на конкурсе «Туристический сувенир» 2019.