Университет отказался отдавать своей бывшей студентке деньги, которые она внесла за обучение до отчисления по собственному желанию. Это стало поводом для судебного разбирательства.



Девушка поступила в университет профсоюзов в 2019 году. В марте 2020 года она оплатила часть стоимости обучения на втором курсе, а это 129 тыс. рублей, но летом она решила отчислиться из университета.

В сентябре бывшая студентка вуза направила претензию, но деньги так и не получила. После этого она обратилась в суд.

Девушка попросила вернуть ей 129 тыс. рублей и неустойку в размере 96 750 рублей за период с 1 сентября по 25 сентября 2020 года, неустойку с 26 сентября 2020 года по день фактического исполнения обязательств. Помимо прочего девушка потребовала компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей и взыскать с вуза штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

Университет возвращать средства отказался, аргументировав это тем, что внесением оплаты студентка подтвердила желание учиться дальше. Учебное заведение, по словам ответчика, уже приступило в тот момент к организации её обучения. Деньги потратили на ремонт и содержание зданий, приобретение учебного оборудования и выплату заработной платы. Кроме того договор не предусматривает возврат средств.

Но Фрунзенский суд встал на сторону истца и иск удовлетворил. Девушка вернет свои 129 тыс. рублей, получит неустойку в 60 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в 2 тыс. рублей. Также университет оштрафовали на 95 тыс. рублей. Об этом рассказали Невские новости.