Для Октябрьской железной дороги закупили 13 новых «Ласточек»

Автор: Анастасия Щербакова
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Для Октябрьской железной дороги закупили 13 новых «Ласточек» РЖД, Поезда «Ласточки», октябрьская железная дорога, ожд, обновление

Также в собственность ОЖД были переданы 13 грузовых электровозов. Обновление обошлось в 18,2 млрд рублей.

13 новых скоростных «Ласточек» передали железной дороге в рамках программы модернизации. А также подвижной состав пополнили четыре грузовых электровоза 3ЭС4К и девять грузовых электровозов 2ЭС7. В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что в целом на развитие и обновление инфраструктуры регионального филиала РЖД инвестировали 61,3 млрд рублей.

Рассказали о реконструкции участка железной дороги Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Введены в эксплуатацию приемоотправочные пути парка Восточный на станции Лужская и завершены основные работы первого этапа строительства парка Генеральный.

Также средства были направлены на реализацию проектов реконструкции инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса и вокзального комплекса дальнего сообщения. Об этом рассказали Невские новости.

Мы уже писали о том, что между Петербургом и Петрозаводском вновь начнут курсировать «Ласточки»

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26.02.2021 134
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