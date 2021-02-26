Также в собственность ОЖД были переданы 13 грузовых электровозов. Обновление обошлось в 18,2 млрд рублей.



13 новых скоростных «Ласточек» передали железной дороге в рамках программы модернизации. А также подвижной состав пополнили четыре грузовых электровоза 3ЭС4К и девять грузовых электровозов 2ЭС7. В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что в целом на развитие и обновление инфраструктуры регионального филиала РЖД инвестировали 61,3 млрд рублей.

Рассказали о реконструкции участка железной дороги Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Введены в эксплуатацию приемоотправочные пути парка Восточный на станции Лужская и завершены основные работы первого этапа строительства парка Генеральный.

Также средства были направлены на реализацию проектов реконструкции инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса и вокзального комплекса дальнего сообщения. Об этом рассказали Невские новости.

Мы уже писали о том, что между Петербургом и Петрозаводском вновь начнут курсировать «Ласточки»