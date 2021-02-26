На Невском проспекте сосульки оставили вмятины на припаркованных машинах — фото

Неравнодушный житель центрального района Петербурга поделился кадрами с места обрушения ледяных глыб с крыш дома. Пострадали несколько дорогих иномарок.
Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург
В группе Вконтакте «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург» очевидец разместил фотоматериал, на котором видны последствия недавнего потепления в Северной столице. На нескольких автомобилях льдины оставили глубокие вмятины.
«Только после произошедшего женщина в жилетке ходила по двору и расклеивала объявления «Внимание! Опасная зона. Возможны падения наледи с кровли», — негодует автор публикации.
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25.02.2021 136