На Невском проспекте сосульки оставили вмятины на припаркованных машинах — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Неравнодушный житель центрального района Петербурга поделился кадрами с места обрушения ледяных глыб с крыш дома. Пострадали несколько дорогих иномарок.

На Невском проспекте сосульки оставили вмятины на припаркованных машинах - фото ущерб, управляющие компании, сосульки, Петербург, непогодаФото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург
На Невском проспекте сосульки оставили вмятины на припаркованных машинах - фото ущерб, управляющие компании, сосульки, Петербург, непогодаФото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург
На Невском проспекте сосульки оставили вмятины на припаркованных машинах - фото ущерб, управляющие компании, сосульки, Петербург, непогодаФото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург
На Невском проспекте сосульки оставили вмятины на припаркованных машинах - фото ущерб, управляющие компании, сосульки, Петербург, непогодаФото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург
На Невском проспекте сосульки оставили вмятины на припаркованных машинах - фото ущерб, управляющие компании, сосульки, Петербург, непогодаФото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург

В группе Вконтакте «ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург» очевидец разместил фотоматериал, на котором видны последствия недавнего потепления в Северной столице. На нескольких автомобилях льдины оставили глубокие вмятины.

«Только после произошедшего женщина в жилетке ходила по двору и расклеивала объявления «Внимание! Опасная зона. Возможны падения наледи с кровли», — негодует автор публикации.
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На Невском проспекте сосульки оставили вмятины на припаркованных машинах - фото ущерб, управляющие компании, сосульки, Петербург, непогода
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