Аварийно-спасательная служба совместно с МЧС провела комплексные учения по спасению со льда и в воде в зимне-осенний период.

Учения состоялись в пятницу 26 февраля на Ладожском озере. Спасатели отработали навыки спасения пострадавших с оторвавшейся льдины а также провели водолазные учения.

Вице-губернатор Михаил Ильин, присутствовал на учениях. Он положительно оценил техническое снаряжение спасателей, а также высокую подготовку. Он призвал ленинградцев воздержаться посещать водные объекты в зимнее время года.

Целью подобных учений является отработка взаимодействия средств и сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Ленобласти их проводят 2 раза в год. Сотрудниками Аварийно-спасательной службы было проведено 59 поисково-спасательных операций в зимнее время года. Об этом рассказали online47.