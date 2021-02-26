Число убитых охотниками волков в этом году значительно больше чем прошлом.

В лесах Ленобласти охотники провели мероприятия по контролю численности хищников. Всего охотники застрелили 264 волка, это в два раза больше чем в прошлом году, сообщил Охотнадзор.

Охота на волков связана с несколькими причинами. Во-первых необходимо контролировать их популяцию для соблюдения баланса с другими животными. Во-вторых в зимнее время года нередко случается что хищники подходят очень близко к жилым домам и нападают на домашних животных.

Больше всего зверей убито в Сланцевском районе – 39 особей. В Бокситогорском и Лодейнопольском – по 28, в Тосненском – 24, в Кингисеппском – 21 хищник. Охотники считают охоту удачной благодаря снегу. В этом году осадков было гораздо больше чем в прошлом. Об этом сообщил online47.