Задержаны возможные участники перестрелки в кафе Шлиссельбурга, в их числе владелец «Баку»

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в ночь на 26 февраля в одном из кафе в Шлиссельбурге произошла перестрелка. В результате один человек погиб.

Выяснилось, что о стрельбе сообщил 28-летний курьер. Он подъехал за заказом к кафе на улице Затонной, там к нему подошли трое мужчин и попросили отвезти в больницу их знакомого – у мужчины было прострелено бедро. Молодой человек согласился, а после позвонил в полицию. В кафе правоохранители нашли тело мужчины с огнестрельным ранением груди.

В ночь на 27 февраля задержаны возможные участники конфликта — все они выходцы с Кавказа в возрасте от 23 до 36 лет, четверо имеют российское гражданство. В их числе 33-летний владелец кафе «Баку», в котором и произошла перестрелка.

У задержанных изъяли несколько единиц оружия. Кроме того, обыски прошли в ряде заведений в Петербурга и Ленобласти. В одном из них полиция нашла нелегальные игровые автоматы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По оперативным данным, конфликт стал результатом так называемой «стрелки» двух групп, являющихся представителями одной диаспоры и соперничающих за передел сфер экономического влияния. Расследование продолжаются.