В Выборгском районе впервые прошла «Ярмарка досуга» для трудных подростков

Ребятам, состоящим на учете в районной комиссии ПДН рассказали, как и где можно провести время с пользой.

«Ярмарку досуга» проходила в Выборгском районе впервые. Подросткам и их законным представителям рассказали о разнообразных видах досуговой деятельности, которые предлагают местные учреждениями допобразования, культуры и спорта. А после желающие записались в различные кружки и объединения.

Напомним, в Ленобласти запретили продавать подросткам зажигалки и баллоны с газом. Депутаты приняли соответствующий закон.